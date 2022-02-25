В Киев заходит украинская военная техника для защиты города

Об этом в видеоображении рассказал спикер-советник министра МВД Вадим Денисенко.

В Киев сегодня, 25 февраля, заходит украинская военная техника, чтобы защищать столицу от российских захватчиков. Об этом в видеоображении в Facebook рассказал спикер-советник министра МВД Вадим Денисенко.

"Сейчас в Киев заходит украинская военная техника, чтобы держать оборону Киева", - сказал Денисенко.

Он обратился к киевлянам с просьбой не снимать и не выкладывать в Сеть информацию о передвижении украинской военной техники.

Между тем, российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе. В самом Киеве на Оболони обезвредили вражескую диверсионную группу.

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В Черниговской области сегодня на менском направлении подразделения ВСУ уничтожили 20 российских танков. Еще 10-15 единиц техники оккупанты потеряли в районе Рипок.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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