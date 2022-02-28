Продажу алкоголя в Киеве запретят уже 1 марта - Кличко

Алкогольные напитки с завтрашнего дня в столице приобрести будет нельзя.

Иллюстративное фото / Азербайджанские продавцы раздают фрукты и овощи в жилом районе Киева 28 февраля 2022 года / EPA / UPG

Со вторника, 1 марта, торговым сетям Киева запретят реализацию алкогольных напитков. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в обращении к жителям столицы.

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"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Полностью", – сказал он.

Мэр столицы призвал владельцев магазинов и аптечных пунктов к порядочности и добросовестности. Кличко попросил не повышать цены на социальные продукты, лекарства и товары первой необходимости. По мнению мэра, в условиях войны это – сродни мародерству.

Также Виталий Кличко напомнил о новом времени комендантского часа. Уже сегодня он начался в 20:00 и завершится в 7:00. Это значит, что находиться на улицах города в это время строго запрещено.