В ближайшее время включат резервное вещание части каналов.

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, сегодня, 1 марта, нанесли артиллерийский удар по телевышке в Киеве. Об этом сообщило несколько Telegram-каналов. Информацию подтвердила пресс-служба МВД.

Указывается, что удар оккупанты нанесли по телевышке, расположенной в Шевченковском районе (Сырец).

Было попадание в аппаратную вещателя. В связи с этим временно будет прекращено телевещание. Однако, уже в ближайшее время включат резервное вещание некоторых каналов.

Оккупанты обстреляли в Киеве телевышку / t.me/s/nexta_live

Напомним, что сегодня российские оккупанты нанесли удар крылатой ракетой по центральной площади Харькова. Погибли не менее 10 человек.

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Между тем, по данным украинского Генштаба, войска РФ сейчас проводят перегруппировку с целью продолжения наступления на Киев. На юге захватчики начали наступление в направлении Николаева. Мариуполь продолжают защищать украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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