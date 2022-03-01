РФ может разбомбить Софийский собор, - УГКЦ

Греко-католики говорят, что к ним поступила информация о возможном ударе по святыне

Российская авиация может нанести удар по Софийскому собору в Киеве. Об этом сообщает Facebook-страница главы Украинской греко-католической церкви Святослава.

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"Поступила информация, что российские войска готовят авиаудар по главнейшей святыне украинского народа со времен Киевской Руси – собору Святой Софии в Киеве", - сообщил он.

Святослав призвал всех христиан молиться за духовную святыню, а также призвал агрессора воздержаться от "ужасного акта вандализма".

Напомним, оккупанты обстреляли в Киеве телевышку. В ближайшее время включат резервное вещание части каналов.

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