Из-за обстрела по Киевской телевышке 5 погибли и 5 ранены - ГСЧС

В результате ракетного удара по телевышке погибли пять киевлян и еще пять получили ранения разной тяжести.

Данные предварительные. Жертв может быть больше. / ГСЧС

В результате ракетного удара, совершенного российскими оккупационными войсками по Киевской телевышке, погибли пять человек и еще пять получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 1 марта.

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"По состоянию на 18:00 и в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе столицы предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

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Тем временем о погибших и раненых также сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Весь цивилизованный мир, смотри и ужасайся! Последствия удара по киевской телебашне. Ещё час назад это были живые люди! Чьи-то матери, отцы, дети", - подчеркнул он.

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Ранее мы писали о том, что оккупанты обстреляли в Киеве телевышку. В связи с этим телевещание будет временно приостановлено.