5 погибших, 3 раненых: По факту обстрела телебашни Киева открыли дело

Из-за ракетных ударов повреждены спорткомплекс, машины и аппаратная.

По факту обстрела телебашни в Киеве прокуратура открыла уголовное дело. Напомним, что во время ракетных ударов погибли 5 человек, еще 3 человека были ранены. Подробности передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Так, производство было возбуждено по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно по факту нарушения законов и обычаев войны.

Во вторник, 1 марта, около 17:00 РФ нанесла два ракетных удара по телебашне. Из-за этого повреждения получили несколько машин, спорткомплекс и аппаратная. Из-за удара погибли 5 мирных жителей, 3 — были ранены.

Руководство государственного оператора, Концерна РРТ, относящегося к сфере управления Администрации Госспецсвязи, отмечает, что к таким действиям армии РФ были готовы. По этой причине доставка сигнала до региональных сетей через европейские спутниковые станции была обеспечена заранее.

"Сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио", — подытожили в правоохранительном ведомстве.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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