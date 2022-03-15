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Кличко сообщил о новом комендантском часе и ситуации в Киеве

Мэр столицы отметил, что ситуация сегодня - сложный и опасный момент.
Кличко сообщил о новом комендантском часе и ситуации в Киеве
К Виталию во время войны присоединился его брат-боксер Владимир. / Кличко / Телеграм

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, сообщив о новом комендантском часе и актуальной ситуации в городе. Об этом стало известно из телеграм-канала политика.

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Новый комендантский час вводится с сегодняшнего дня, 15 марта. Начало в 20:00 и до 7:00 17 марта. Киевлянам запрещается перемещаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только в том случае, чтобы добраться до укрытий. 

"Сегодня - сложный и опасный момент," - подчеркивает Кличко.

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В завершении мэр Киева попросил жителей столицы подготовиться провести двое суток дома или, за сигналом тревоги, в укрытии.

Ранее мы писали, что рашисты вновь обстреляли Киев. По данным ГСЧС, обстрел произошел сегодня, 15 марта, с 04:22 до 05:51. Зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Известно о двух погибших.

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