Кличко сообщил о новом комендантском часе и ситуации в Киеве

Мэр столицы отметил, что ситуация сегодня - сложный и опасный момент.

К Виталию во время войны присоединился его брат-боксер Владимир. / Кличко / Телеграм

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, сообщив о новом комендантском часе и актуальной ситуации в городе. Об этом стало известно из телеграм-канала политика.

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Новый комендантский час вводится с сегодняшнего дня, 15 марта.Киевлянам запрещается перемещаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только в том случае, чтобы добраться до укрытий.

"Сегодня - сложный и опасный момент," - подчеркивает Кличко.

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В завершении мэр Киева попросил жителей столицы подготовиться провести двое суток дома или, за сигналом тревоги, в укрытии.

Ранее мы писали, что рашисты вновь обстреляли Киев. По данным ГСЧС, обстрел произошел сегодня, 15 марта, с 04:22 до 05:51. Зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Известно о двух погибших.