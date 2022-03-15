В Киев на встречу с Зеленским приедут премьеры Польши, Словении и Чехии
Во вторник, 15 марта, в Киев приедут премьер-министры Польши, Словении и Чехии. В столице они проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем. Подробности передает пресс-служба правительства Польши.
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Так, в сообщении сказано, что в Киев прибудут Матеуш Моравецкий, польский премьер, Янез Янша, его коллега из Словении, и Петр Фиала, возглавляющим правительство в Чехии.
Отметим, что визит высокопоставленных чиновников в Украину был согласован с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Целью поездки и встречи с украинскими лидерами является подтверждение безоговорочной поддержки всем Евросоюзом независимости и суверенитета Украины. Также украинскому государству и обществу представят широкий пакет поддержки, говорится в сообщении.
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Примечательно, что это будет первый визит высокопоставленных политиков в Киев начиная с вторжения России, 24 февраля.
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