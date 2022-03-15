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Россияне снова обстреляли Киев: Снаряды попали в дома

Достоверно известно о двух погибших, один человек в больнице, а еще 35-х спасли.
Россияне снова обстреляли Киев: Снаряды попали в дома
Последствия обстрелов / facebook.com/volchenkovas

Российские войска снова обстреляли Киев. Снаряды попадали в жилые дома. Подробности передает пресс-секретарь ГСЧС в столице Светлана Водолага и пресс-служба МВД

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Так, по данным чрезвычайников, обстрел произошел сегодня, 15 марта, с 04:22 до 05:51. Зафиксировано попадание в два многоэтажных дома в Святошинском районе, в одну многоэтажку в Подольском районе и в один частный дом в районе Осокорков. 

Известно о двух погибших людях, один человек попал в больницу, а 35-х граждан спасли. 

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В МВД, говоря о попадании снаряда в дом в Подольском районе, отметили, что там произошло возгорание с первого по пятый этажи. Пожар ликвидировали в 06:51, на месте работали 2 единицы техники и 10 спасателей.

Напомним, ранее в РФ анонсировали "беспощадные" удары по Украине.

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