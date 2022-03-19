Бои, обстрелы и бомбардировки: Как прошла ночь в регионах

Донбасс и Слобожанщина остаются самыми горячими точками российско-украинской войны

В большинстве регионов Украины ночь прошла спокойно. Однако активные боевые действия и обстрелы продолжаются в самых горячих точках фронта – на Донбассе и под Харьковом. Об этом говорится в сводной информации от областных администраций по состоянию на 8 утра 19 марта.

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Так, на Киевщине воздушная угроза, в том числе угроза ракетных ударов, сохранялась почти всю ночь. Активно, но не прицельно оккупанты обстреливали Ирпень, Мощун, Гостомель, Ворзель, Макаровскую общину.

"Попытки оцепить Харьков продолжаются, но ВСУ держат позиции, количество обстрелов этой ночью уменьшилось. По области – бои продолжаются в Изюмском направлении, вчера из-за обстрелов гуманитарный коридор не заработал", - говорится в сообщении.

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Тяжелой остается ситуация на Донбассе. На Луганщине продолжаются мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Приволья, Кременной. За вчерашний день там повреждено 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения. 4 погибших 10 раненых в сутки. В Донецкой области россияне ведут наступление на Марьинку, обстреливают Авдеевку, Очеретино, Верхнеторецк.

Также обстрелы и оборонительные бои фиксировались в районе Чернигова, Ахтырки, Сум, Житомира, Николаева.

Напомним, из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов погибли 112 детей, повреждено 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.

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