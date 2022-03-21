В Минобороны Британии назвали главную военную цель РФ

Войска РФ возобновят попытки совершать масштабные атаки в ближайшие недели.

В Минобороны Великобритании заявляют, что главной военной целью РФ является Киев. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

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Так, в публикациях говорится, что к северу от столицы продолжаются ожесточенные бои. Но в это же время российские войска остановили наступление на северо-востоке.

В Минобороны отмечают, что наступавшие из Гостомеля на северо-запад силы тоже были отражены упорным сопротивлением. Основная часть войск РФ остается на расстоянии в 25 км от центра Киева.

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Хотя прогресса и нет, главной военной целью РФ остается Киев. Считается, что в ближайшие недели оцепление столицы станет приоритетной задачей россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовится ввести против РФ новые санкции, в том числе нефтяное эмбарго.

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