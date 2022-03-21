ЕС готовит новые санкции и нефтяное эмбарго против РФ — СМИ

За последние три недели уже ввели четыре раунда ограничений.

Евросоюз готовит новые санкции против РФ. Они будут включать в себя нефтяное эмбарго. Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломата сообщает издание Reuters.

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По данным СМИ, политик рассказал, что ЕС работает над пятым пакетом санкций. В него внесут "много новых имен".

Правительства начнут обсуждать новые ограничения еще до визита президента США Джо Байдена в Европу на саммиты НАТО, ЕС и G7.

В сообщении говорится, что введенные ранее четыре раунда санкций пока не заставили РФ изменить курс в Украине. Из-за этого появляется вопрос об отказе от российской нефти. Ранее это уже сделали США с Великобританией.

На этом фоне страны Балтии настаивают на введении нефтяного эмбарго как следующем логичном шаге. Но в это же время Германия предостерегает, что слишком быстрые действия могут повысить уже высокие цены на энергоносители в Европе.

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Кроме того, в Москве предупреждали, что возможные санкции в отношении нефти могут стать причиной закрытия магистрального газопровода. Евросоюз зависит от России на 40% в поставках газа, Германия является одной из самых зависимых европейских экономик и крупнейшим покупателем российской нефти.

Как бы то ни было, решения в ЕС требуют консенсуса. Но сейчас председателем блока является Франция, что может сыграть свою роль. Например, французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что если в Украине ухудшится ситуация, то "табу" относительно ограничений быть не должно.

Дипломаты говорят, что причиной полного энергетического эмбарго может быть атака химоружием или мощная бомбардировка Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания усилит поддержку Украины.

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