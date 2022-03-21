В Киеве из-за обстрелов повреждено более 70 домов - КГГА

Из домов с критическими повреждениями людей отселили.

В Киеве в результате обстрелов российских оккупантов по состоянию на утро 21 марта было повреждено более 70 жилых домов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, из домов с критическими повреждениями людей отселили. Если повреждения незначительные, то дома ремонтируют. Коммунальным службам для этого выдают все необходимые материалы.

Между тем, оккупанты продолжают обстреливать украинскую столицу. Так, вечером 20 марта они обстреляли Подольский район, в результате чего разрушен полностью торговый центр и повреждено 6 жилых домов. Погибли 8 человек.

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Кроме того, в результате авиаударов в Киеве повреждены также помещения двух школ и двух детсадов.

Напомним, ранее стало известно, что из-за пожаров, вызванных обстрелами российских оккупантов, в Киеве произошло сильное загрязнение воздуха.

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Иллюстративное фото / kyivcity.gov.ua