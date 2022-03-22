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Киев стал "почетным гражданином" Парижа

Во Франции решили необычным способом выразить солидарность с Украиной
 |  Автор: Юрий Кобзар
Киев стал "почетным гражданином" Парижа
Париж и Киев "подружились" / wikipedia.org

Городские власти Парижа присвоили статус "почетного гражданства" столице Украины Киеву. Об этом у себя в Твиттер сообщила мэр Парижа Анне Идальго.

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Она отметила, что почетное звание впервые присваивается не человеку, а городу. При этом решение было принято единогласно.

"Этим отличием, впервые предоставляемым городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", - написала она.

Напомним, США и Франция договорились ужесточить санкции против России. Армия РФ продолжает наступать на Украину, в связи с чем санкционный пакет для руководства страны должен быть расширен, договорились стороны.

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