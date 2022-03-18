Макрон выразил Путину "озабоченность" из-за Мариуполя

Президент Франции попросил предоставить конкретные и поддающиеся проверке меры по снятию осады Мариуполя.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой стала война, развязанная РФ против Украины, сообщает BFM TV в пятницу, 18 марта.

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Указано, что разговор продлился более часа. Макрон во время переговоров с Путиным выразил свою "крайнюю озабоченность" ситуацией в Мариуполе, который ежедневно подвергается бомбардировкам и обстрелам.

Президент Франции попросил Путина о конкретных и поддающихся проверке мерах по снятию осады Мариуполя, включая гуманитарный доступ и немедленное прекращение огня.

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В свою очередь Путин обвинил Украину в якобы "многочисленных военных преступлениях"и заверил, что российские войска делают "все возможное", чтобы не подвергать опасности мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе могли погибнуть до 20 тысяч мирных жителей. Убитых людей хоронят во дворах и на улицах. Уже 80% жилого фонда в городе непригодны для жилья, из них не менее 80% невозможно будет восстановить никогда.

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