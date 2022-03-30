Задержан виновник конфликта на блокпосту в Голосеевском районе

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В Киевской области правоохранители задержали 57-летнего жителя Киева по подозрению в посягательстве на жизнь полицейских. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, на блокпосту в Голосеевском районе Киева патрульные полицейские остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась 52-летняя киевлянка. При проверке документов на автомобиль были выявлены признаки подделки. Женщина позвонила своему мужу. Он вскоре приехал к блокпосту. Вместе с ним приехали 20 вооруженных человек.

Вооруженные мужчины окружили полицейских, привели оружие в боевую готовность и направили его на правоохранителей. 57-летний муж обругал полицейских и приказал забрать у них оружие.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по 3 статьям УК Украины. 57-летнего мужчину задержали в Броварах. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Подольском районе Киева правоохранители обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу в составе четырех человек.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Задержание подозреваемого / npu.gov.ua