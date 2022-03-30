В Киеве уровень загрязнения воздуха превышает норму в пять раз

В некоторых районах столицы присутствует запах гари.

В Киеве уровень загрязняющих веществ в воздуха превышает норму почти в пять раз. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Фейсбуке.

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В сообщении отмечается, что в некоторых районах столицы присутствует запах гари. По состоянию на 9:00 утра было замечено кратковременное превышение уровня сероводорода – 9,1 мкг/м3.

"По состоянию на 14:00 30 марта качество воздуха в столице удовлетворительное на правом берегу и в состоянии перехода от неудовлетворительного к удовлетворительному на левом. Качество воздуха определяется концентрацией фракции пыли 2,5 мкм в атмосферном воздухе. Превышений предельно допустимых концентраций нет," - рассказывают в ведомстве.

По данным сервиса IQAir, уровень загрязнения воздуха в Киеве является угрозой для людей, у которых проблемы с дыхательной системой. Поэтому просят киевлян не открывать окна и не проводить много времени на улице.

Ранее мы писали, что в Лисичанске из-за артиллерийского обстрела были ранены четыре члена семьи. Двум детям грозит ампутация нижних конечностей. Семья получила разной степени огнестрельные осколочные ранения.