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Враг отказался от попыток блокировать Киев – Генштаб

Сейчас основные усилия оккупанты сосредотачивают на захвате Донбасса
 |  Автор: Юрий Кобзар
Враг отказался от попыток блокировать Киев – Генштаб
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российское военное командование отказалось от новых попыток блокировать Киев. Это произошло из-за высоких боевых потерь в столкновениях с ВСУ, говорят в украинском Генштабе.

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"Противник … понес значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева", - заявили в Генштабе.

В то же время отмечается перегруппирование и сосредоточение усилий оккупантов на востоке Украины. Сейчас идет наращивание материально-технического и тылового обеспечения российских войск на Донбассе и юге Украины. Также россияне продолжают стягивать новые силы, привлекая военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

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"Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать добровольцев не имеют поддержки населения", - говорят в украинском штабе.

Напомним, по мнению Арестовича, активная фаза боевых действий продолжается и "будет длиться еще неделю, может, и больше".

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