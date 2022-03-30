У Лисичанске РФ ранила семью, двум детям грозит ампутация ног

Глава Луганской ОВА отметил, что в зоне ООС уже чувствуется эскалация врага, обстрелы усилились.

С ночи Лисичанск Луганской области массивно обстреливается российскими боевиками. В результате артиллерийского обстрела были ранены четыре члена семьи. Двум детям грозит ампутация нижних конечностей. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабильное. Ситуация с детьми - в разы сложнее. Они оба в тяжелом состоянии и находятся в местной больнице. У девочки 2020 года рождения - огнестрельное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения двух нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У мальчика 2014 года рождения - множественные огнестрельные осколочные ранения с размножением двух стоп и двух голеней.

"С большой вероятностью, по словам врачей, детей ждет ампутация двух нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизни," - сообщил Гайдай.

По состоянию на сегодня, под вражеским огнем находятся Лисичанск и Попасная. В первом разрушен детский сад. Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, власти организовывают эвакуацию. Сергей Гайдай просит по возможности эвакуироваться жителям городов в безопасные регионы страны.

С 29 марта весь Северодонецк обесточен. Сергей Гайдай сообщил, что возможно завтра, 31 марта свет вернется в город, но частично. Все будет зависеть от обстрелов.

Ранее мы писали, что в Ирпене, когда город находился под временной оккупацией, россияне давили танками тела уже мертвых мирных жителей. За время полномасштабной войны погибло около 200 человек. Их хоронят прямо во дворах.