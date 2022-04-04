Кличко попросил киевлян не спешить возвращаться домой

Как минимум, до конца этой недели - до 11 апреля.

Виталий Кличко попросил киевлян не возвращаться домой до конца недели в целях безопасности. / Геращенко / Телеграм

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к эвакуировавшимся жителям столицы через экран телемарафона. Политик попросил киевлян пока не спешить возвращаться домой.

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Кличко отметил, что стоит повременить с возвращениями хотя бы до конца этой недели. Это необходимо для того, чтобы предпринять все меры безопасности после изгнания рашистов из области.

"Просьба до конца этой недели отсрочить возвращение. Обращаюсь к каждому. Понимаю, что все устали, хотят вернуться домой, но исключительно в целях безопасности за каждого из вас, таково обращение к вам," - обратился мэр.

Стоит отметить, что столица начинает постепенно возвращаться в привычное русло жизни. С сегодняшнего дня возобновилось движение метро через Южный мост. Также полностью восстановилось курсирование транспорта на Северном мосту и скоростного трамвая.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия подтверждает причастность российских боевиков к геноциду украинского народа в Киевской области. Правоохранители Международного уголовного суда уже начали работу с военными преступлениями россиян. Кремль в свою очередь пытается откреститься от причастности к массовым убийствам мирных украинцев.