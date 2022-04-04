Еврокомиссия подтверждает, что убийства на Киевщине совершили боевики РФ

Кремль пытается "откреститься" от зверских убийств мирных жителей в Киевской области.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, весь мир увидел "русский мир" во всей "красе". Трупы на улицах, изнасилованные и убитые женщины и дети, связанные жители, которых расстреляли россияне, уходя из области. Спикер Еврокомиссии Питер Стано на сегодняшнем брифинге выступил с заявлением в Брюсселе и подтвердила, что убийства на Киевщине совершили боевики РФ.

Массовые убийства мирных жителей требуют тщательного расследования. Правоохранители Международного уголовного суда уже начали работу с военными преступлениями россиян.

"Прокурор Международного уголовного суда начал расследование убийств и других военных преступлений, совершенных оккупационными силами российского агрессора. Районы, о которых мы говорим, были под оккупацией и контролем агрессора, российских войск. Так что никто, кроме них, не мог совершить все эти зверства," - сообщил Стано.

Кадры из Бучи, которые Кремль цинично называет "постановочными". / Геращенко / Телеграм

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Спикер отметил, что для привлечения к ответственности всех виновных необходимо позвать к расследованию международные институции, как Международный уголовный суд и Комиссию по расследованию Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кадры из Бучи, которые Кремль цинично называет "постановочными". / Геращенко / Телеграм

В Кремле заявили, что не верят фото и видео из Бучи. Пресс-секретарь Путина Песков сделал попытку "усомниться" в календарных днях отхода их войск и страшных находок трупов зверски убитых людей.

"Эта информация должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков," - заявил Песков.

В ЕС отреагировали на попытки России "откреститься". Международное сообщество потребовало привлечь к ответственности не только рашистов, которые совершали зверства, но и политическое и военное руководство страны-агрессора.

Ранее мы писали, что потери россиян живой силы, танков и авиации достигли размеров вооружения и боевого состава стран поменьше. По состоянию на 40-й день полномасштабного вторжения, ВС РФ потеряли 18 300 личного состава.