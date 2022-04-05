В Киеве могут снова запретить продажу спиртного

Ранее введенный запрет сняли по просьбе бизнеса, но ситуацию еще могут обратить вспять

В Киеве опять могут запретить продажу спиртного. Окончательное решение примут через несколько дней после того, как проанализируют ситуацию. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире всеукраинского телемарафона.

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"На самом деле это достаточно дискуссионный вопрос, который продолжается и сейчас. Вместе с тем вопрос не стоял в отсутствии спиртных напитков в городе. Алкоголь продавали, но вне прилавков и на черном рынке. Поэтому, когда начали говорить о том, что должны возобновлять бизнес в Киеве, поэтому принимали такое решение", - рассказал чиновник.

По словам Поворозника, разрешить продажу алкогольных напитков просили представители ресторанного бизнеса, которые возобновили работу в Киеве. Городские власти пошли навстречу предпринимателям.

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"Мы еще промониторим эту ситуацию, несколько дней и посмотрим, что нам скажут специалисты. Если нужно будет ограничивать – будем ограничивать", - заявил Поворозник.

Напомним, Кличко попросил киевлян не спешить возвращаться домой. Как минимум, до конца этой недели - до 11 апреля.

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