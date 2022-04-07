Киевлянам запретили ходить в лес до конца войны

Власти опасаются лесных пожаров и их последствий

Городские власти Киева решили запретить гражданам посещать лесные массивы, относящиеся к территории города. Запрет будет действовать до конца военного положения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"В Киеве на период действия военного состояния запрещено посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств и другой техники. Запрет введен, в частности, для предотвращения угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий", - говорится в сообщении.

Кроме того, городские власти напомнили о существовании жесткого запрета на сжигания сухой травы. За нарушение этого запрета предусмотрены крупные штрафы.

Отметим, что посещать леса, расположенные на территории Киевской области, власти запретили еще в марте.

Напомним, в Киеве могут снова запретить продажу спиртного. Ранее введенный запрет сняли по просьбе бизнеса, но ситуацию еще могут обратить вспять.

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