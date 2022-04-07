В Киеве за последние два дня обнаружены 16 вражеских ДРГ

В столице пока не планируют убирать блокпосты в целях безопасности.

Грузевич отметил, что россияне, отходя от Киева, забыли своих диверсантов. / facebook.com/Ukraine-Media-Centre-Kyiv-100379789287364

За последние двое суток в Киеве были обнаружены 16 вражеских ДРГ. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на сегодняшнем брифинге в Медиа-центре "Украина".

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Бригадный генерал подчеркнул, что киевлянам не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, так как диверсанты ставили датчики, по которым бьют ракеты.

"В течение двух дней в самом городе Киеве обнаружено 16 ВРГ противника. То есть противник, покидая область, покинул ДРГ. К примеру, вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу – и обнаружили горсть датчиков, по которым приводятся ракеты. Угроза нанесения ракетных ударов сохраняется," - сообщил Грузевич.

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Также замначальника штаба Командования Сухопутных войск подчеркнул, что в ближайшее время блок-посты убирать не будут в целях безопасности.

"По Киеву будем расширять проезжие части дорог, но блок-посты будут оставаться, пропускной режим будет оставаться," - отметил военный.

Отметим, что Запад призывает Украину не расслабляться из-за отвода войск РФ из-под столицы. Путин может снова попробовать захватить Киев.

Ранее мы писали, что во Львовской области поймали и.о. мэра одного из городов Львовщины, который требовал "откат" от волонтера за то, что даст ему автобус из гуманитарной помощи Финляндии. Прокуратура поймала чиновника во время передачи денег.