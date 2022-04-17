В Киеве и области сократили время комендантского часа, — Кличко

В это же время градоначальник призывает соблюдать правила и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В Киеве и Киевской области сократили время комендантского часа. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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Так, время комендантского часа будет изменено начиная с воскресенья, 17 апреля.

"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше", - пишет Кличко.

Таким образом, он будет действовать с 22:00 до 05:00.

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Мэр Киева также призывает киевлян и жителей области соблюдать правила комендантского часа и не не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Стоит отметить, что согласно правилам, во время комендантского часа запрещено перемещаться пешком или транспортом по населенному пункту, находиться на улице или в общественных местах.

Исключением является наличие у гражданина спецпропуска и удостоверения личности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве переименовали сквер дружбы с Москвой.

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