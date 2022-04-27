В Киеве с 2 мая можно будет записывать детей в 1-й класс

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

В Киеве прием документов в первый класс школы начнется 2 мая и закончится 31 мая. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, в текущем году в условиях военного положения прием документов в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей ребенка. Заявление можно отдать лично или переслать, например, факсом или электронной почтой (сканы, фотокопии).

Решение о приеме в 1-й класс может быть принято и без наличия до 31 мая медицинской справки.

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Оригиналы документов и медицинской справки нужно подать до 23 августа 2022 года.

Нужно отметить, что в нынешнем году многие дети со своими родителями из-за обстрелов российских оккупантов уехали из Киева. В прошлом году было 32 000 первоклассников.

Ранее стало известно, что в Киеве молодая женщина создала фейковый обменщик и незаконно присвоила 60 тысяч евро.

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