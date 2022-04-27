Оккупанты похищают мужчин для "парада пленных" – ГУР

На оккупированных территориях россияне похищают гражданских, чтобы выдать их потом за военнопленных

Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях. Это может свидетельствовать о пополнении обменного фонда и подготовке к 9 мая, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Разведчики выяснили, что на захваченных врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской и Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Оккупанты ищут ветеранов АТО/ООС, бывших военных и правоохранителей, просто проукраинских активистов.

Так, уже известно, что в СИЗО оккупированного Херсона поместили более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС. Там их допрашивают и пытают. Кроме того, в селе Большая Лепетиха Херсонской области россияне создали фильтрационный лагерь, откуда задержанных украинских мужчин массово вывозят в оккупированный Крым.

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"Главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года", - говорят в ГУР.

Также разведка допускает, что похищенных мужчин хотят использовать для "парадов победы" и под видом военнопленных провести по улицам оккупированных городов. Подобные "мероприятия" россияне уже практиковали в Донецке в 2014 году.

"Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям", - отметили в ГУР.

Напомним, сегодня мирные жители Херсона вышли на акцию протеста против псевдореферендума о создании "ХерНР" и российской оккупации. Российские военные, захватившие власть в Херсоне, разогнали протестующих, применив против них слезоточивый газ и светошумовые шашки.

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