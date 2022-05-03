В Киеве зафиксировали несколько случаев ботулизма

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В Киеве в последнее время зафиксировали несколько случаев ботулизма. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, сейчас в одной из киевских больниц лечат двух пациентов с ботулизмом. Состояние их здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Поворозник напомнил, что причинами заболевания ботулизмом чаще всего бывает употребление продуктов домашнего консервирования (мяса, рыбы, а иногда овощей), а также употребление вяленых и копченых в домашних условиях продуктов, например, рыбы.

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Первый заместитель главы КГГА призвал киевлян придерживаться правил приготовления еды, не употреблять ее испорченной и не покупать сомнительные продукты питания.

Напомним, ранее жителей столицы призвали пройти вакцинацию от дифтерии и столбняка. В условиях войны риск заразиться такими болезнями повышается, поскольку есть вероятность получить травму или ранение.

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