В Киеве вернули плату за проезд в транспорте

С понедельника киевлянам и гостям столицы придется платить за каждую поездку, как в довоенные времена

В Киеве вернули плату за проезд в общественном транспорте. Решение городских властей вступит в силу в понедельник, 16 мая. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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"С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте", - написал он.

Оплачивать проезд можно будет транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

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"Мы должны восстанавливать полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был в эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, снабжать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это огромные средства", - пояснил данное решение Кличко.

Напомним, Харьков - второй по размерам город Украины - впервые с 24 февраля возобновит работу общественного транспорта. С понедельника начнут курсировать трамваи, троллейбусы и автобусы. Метро пока работать не может.

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