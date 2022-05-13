В Харькове снова запустят общественный транспорт

Перевозки пассажиров в городе прекратили в первый же день вторжения РФ из-за массированных обстрелов

Городские власти Харькова приняли решение возобновить в городе работу общественного транспорта, которая была прекращена в первые дни полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил у себя в Телеграм мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, с понедельника в городе возобновят движение трамваев по четырем маршрутам и троллейбусов - по восьми. Параллельно городские службы будут заниматься восстановлением электролиний и тяговых подстанций, чтобы со временем увеличить количество маршрутов.

Также мэр обещает возобновить перевозки по 25 автобусным маршрутам.

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“Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо”, - заявил мэр.

Возить пассажиров пока будут всего 12 часов в день - с 7 утра до 7 вечера. При этом проезд будет бесплатным первые две недели.

Также Терехов пообещал начать подготовку к запуску в работу и метрополитена. Людей, которые всё еще живут на станциях подземки, переселят в общежития.

Напомним, ранее в мэрии Харькова заявляли, что в городе больше нет трамваев, а метро запустят еще не скоро.

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