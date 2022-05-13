Почта
 

В Харькове снова запустят общественный транспорт

Перевозки пассажиров в городе прекратили в первый же день вторжения РФ из-за массированных обстрелов
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Харькове снова запустят общественный транспорт
Иллюстративное фото / city.kharkov.ua

Городские власти Харькова приняли решение возобновить в городе работу общественного транспорта, которая была прекращена в первые дни полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил у себя в Телеграм мэр города Игорь Терехов.

Читайте также: Харьков бомбили кассетными боеприпасами по приказу генерала РФ, что штурмовал Алеппо - СМИ

По его словам, с понедельника в городе возобновят движение трамваев по четырем маршрутам и троллейбусов - по восьми. Параллельно городские службы будут заниматься восстановлением электролиний и тяговых подстанций, чтобы со временем увеличить количество маршрутов. 

Также мэр обещает возобновить перевозки по 25 автобусным маршрутам. 

Читайте также: ВСУ освободили село под Харьковом

“Разрабатывая эти маршруты, мы постарались сделать так, чтобы из любой точки города харьковчане могли добраться туда, куда им необходимо”, - заявил мэр. 

Возить пассажиров пока будут всего 12 часов в день - с 7 утра до 7 вечера. При этом проезд будет бесплатным первые две недели.

Также Терехов пообещал начать подготовку к запуску в работу и метрополитена. Людей, которые всё еще живут на станциях подземки, переселят в общежития.

Напомним, ранее в мэрии Харькова заявляли, что в городе больше нет трамваев, а метро запустят еще не скоро. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK