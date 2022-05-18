В Киеве на выходных будут изменены два трамвайных маршрута

Маршруты киевских трамваев №14 и №18 будут временно изменены

В Киеве 21 и 22 мая будут временно изменены маршруты трамваев №14 и №18. Об этом сегодня сообщили в Киевпасстранс.

"Проводятся ремонтно-восстановительные работы трамвайных путей по ул. Глубочицкой на участке от Контрактовой площади до ул. Сечевых Стрельцов", - сказано в сообщении.

На выходных (21 и 22 мая) с 8:00 и до окончания работ (ориентировочно до 16:00) движение трамваев будет организовано по маршруту №15 "Просп. Отрадный – ул. Старовокзальная", как поделились в городском ведомстве.

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Отметим, что 16 мая в столице возобновили плату за проезд в общественном транспорте. Однако киевские власти заверили, что в данный момент не видят перспектив повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

Также напомним, что в Киеве теперь разрешено продавать алкоголь в заведениях общественного питания с 11:00 до 22:00.

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