В Киеве задержали мужчину за хранение арсенала оружия

У него также обнаружили большое количество боеприпасов.

В Киеве правоохранители задержали уроженца Хмельницкой области, у которого обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские получили информацию, что мужчина хранит большое количество оружия и боеприпасов. По месту его проживания на улице Садовая полицейские провели обыск.

Во время обыска обнаружили и изъяли автомат Калашникова и четыре магазина к нему, четыре корпуса гранат, запалы, пневматический пистолет, патроны, реактивную противотанковую гранату РПГ-22.

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По данному факту следователи Святошинского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). Наказание по этой статье – от 3 до 7 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, который в социальной сети оправдывал вторжение российских оккупационных войск в Украину.

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Подозреваемый в преступлении / npu.gov.ua