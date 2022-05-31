В Киеве решили приостановить переименование улиц

К процедуре переименования хотят подойти более взвешено

Городские власти Киева решили на время отложить переименования улиц и станций метро, чтобы подойти к этому процессу с научной точки зрения. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

Читайте также: Жители села Русская Лозовая после деоккупации просят о переименовании

"Власть пришла к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны происходить при профессиональных дискуссиях и в соответствии с действующим законодательством. Поэтому принимать такие решения нужно постепенно", - пояснил он.

Поворозник отметил, что ранее Киевсовет уже утвердил несколько переименований улиц. По его словам, эти решения прошли соответствующую процедуру. Таким же образом городские власти намерены поступать и в будущем.

Читайте также: В Харькове выбрали новые названия для Московского района и проспекта

По мнению чиновника, Украина имеет достаточно своих героев, которые заслуживают быть увековеченными в названиях улиц, площадей и скверов столицы.

Напомним, Киевсовет переименовал арку Дружбы народов. Поскольку дружбы больше нет, значение арки решили переосмыслить.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.