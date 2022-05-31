Киев готовит укрепление на случай нового штурма войсками РФ - видео

В КГВА показали, как укрепляется Киев

Киев готовится к возможному повторному штурму. В Киевской городской военной администрации показали, как столица готовится к обороне.

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“Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника”, - поделились в КГВА.

Глава военной администрации посетил один из таких оборонительных рубежей. В ведомстве добавили, что даже если повторный штурм кажется невозможным, нужно готовиться к встрече с врагом.

Отметим, что в КГВА вчера заявили, что в ближайшее время штурма столицы российскими войсками не ожидают, поскольку фактических признаков формирования войск в Брянской и Курской областях РФ не наблюдается. Однако страна-агрессор может использовать для наступления и территорию Беларуси.

Напомним, что новый посол США в Украине Бриджит Бринк после приезда в Киев почтила память украинцев, погибших за свою страну.

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