32-летнего киевлянина будут судить за убийство матери

Ему, согласно УК Украины, грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители передали в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт и материалы уголовного производства в отношении 32-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве в состоянии алкогольного опьянения своей матери. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Полиции Киева.

По данным следствия, в январе 2022 года в одной из многоэтажек Голосеевского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес своей матери многочисленные удары разводным ключом по голове. От полученных травм женщина погибла, что подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Шевченковском районе Киева правоохранители задержали наркодилера, у которого изъяли героина на 3,5 млн гривен.

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