В Киеве замглавы БТИ присвоила 10 млн грн

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в преступлении заместительнице начальника Киевского государственного бюро технической инвентаризации и ее сообщнику, которые присвоили из государственного бюджета почти 10 млн гривен. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, по результатам тендера между Киевским государственным бюро технической инвентаризации и предприятием "Лаборатория Информационных Технологий" был заключен договор об оказании услуг по обработки данных. Стоимость контракта составила 30 млн гривен.

Из них 9,9 млн гривен фигуранты перевели на счета подконтрольных фирм (субподрядчики) за оказание услуг, которые фактически не оказывались.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины. Решается вопрос об отстранении чиновницы от должности. Ведется розыск ее сообщника – директора "Лаборатории Информационных Технологий".

Ранее стало известно, что в Киеве задержали псевдоволонтера, который продавал гуманитарную помощь.

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Фото с места обыска / kyiv.gp.gov.ua

Фото с места обыска / kyiv.gp.gov.ua