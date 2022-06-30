В Киеве закрыли детские площадки во всех ТРЦ

После ракетного удара по торговому центру в Кременчуге столичные власти предприняли дополнительные меры безопасности

Военные власти Киева запретили работу детских развлекательных площадок в торговых центрах столицы. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщила пресс-секретарь столичного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

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"На сегодняшний день уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах", – сообщила она.

Отмечается, что новые ограничения введены в связи с ракетным ударом оккупантов по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Сегодня спасатели рекомендуют пользоваться только теми детскими площадками, которые расположены рядом с укрытиями.

Напомним, в Киеве сохраняется ракетная угроза. Жителей столицы призвали ответственно относиться к комендантскому часу и сигналам воздушной тревоги.

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