Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Киеве закрыли детские площадки во всех ТРЦ

После ракетного удара по торговому центру в Кременчуге столичные власти предприняли дополнительные меры безопасности
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Киеве закрыли детские площадки во всех ТРЦ
Иллюстративное фото / depositphotos.com

Военные власти Киева запретили работу детских развлекательных площадок в торговых центрах столицы. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщила пресс-секретарь столичного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

Читайте также: В Киеве посетителям ночных клубов вручили 219 повесток в военкомат

"На сегодняшний день уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах",  – сообщила она.

Отмечается, что новые ограничения введены в связи с ракетным ударом оккупантов по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Сегодня спасатели рекомендуют пользоваться только теми детскими площадками, которые расположены рядом с укрытиями.

Напомним, в Киеве сохраняется ракетная угроза. Жителей столицы призвали ответственно относиться к комендантскому часу и сигналам воздушной тревоги. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK