В Киеве подрались водители: одного тяжело ранили ножом

В Днепровском районе Киева между двумя водителям произошел дорожный конфликт, в результате которого один из них получил тяжелое ранение.

В Днепровском районе Киева между двумя водителям произошел дорожный конфликт, в результате которого один из них получил тяжелое ранение ножом. Об этом в Facebook сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Установлено, что на спецлинию 102 от медиков было получено сообщение о госпитализации неизвестного мужчины с ножевым ранением. У 32-летнего киевлянина медики диагностировали проникающее ранение грудной клетки с повреждение внутренних органов.

Оказалось, что из-за нарушения ПДД между двумя водителями произошел конфликт. В результате потерпевший получил удар ножом в грудь. Водитель, нанесший ранение, отвез потерпевшего в больницу, где его и задержали полицейские.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, в Киеве ранее задержали сотрудника оборонного завода, который поддерживал действия российских оккупантов.

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