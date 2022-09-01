Отопительный сезон в Киеве 2022: Власть закупит мобильные котельные

Виталий Кличко сообщил, что подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены.

Власти Киева планируют закупить передвижные мобильные котельные. Они будут являться резервным источником теплоснабжения, если произойдет внештатная ситуация во время отопительного сезона. Котельные будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева. Решение было принято Советом обороны Киева. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте КГГА.

Виталий Кличко сообщил, что подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение обнаруженных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании.

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“Понимая сложность предстоящего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное положение, город предпринимает дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям. Приобретенный запас резервного топлива для ТЭЦ и дополнительного количества генераторов, а также было принято решение о закупке необходимого количества передвижных котельных. Они будут работать как резервные источники обогрева построек”, - рассказал мэр столицы.

В КГГА напомнили, что в столице провели гидравлические испытания сетей и уже ликвидировали более 2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой. Уже заменено более 17 км сетей. На сегодняшний день основные теплоисточники запустили в работу, и киевлянам восстановили или продолжают восстанавливать горячее водоснабжение.

Также, в КГГА дополнили, что идет проверка состояния электросетей и электрооборудования, которое должно стабильно работать зимой в условиях повышенной нагрузки, ведь эта система резервна для обеспечения тепла.

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Напомним, стала известна причина едкого смога в Киеве. Сообщается, что в Киевской области тушат торфяные пожары.