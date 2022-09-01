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Отопительный сезон в Киеве 2022: Власть закупит мобильные котельные

Виталий Кличко сообщил, что подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены.
Отопительный сезон в Киеве 2022: Власть закупит мобильные котельные
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Власти Киева планируют закупить передвижные мобильные котельные. Они будут являться резервным источником теплоснабжения, если произойдет внештатная ситуация во время отопительного сезона. Котельные будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева. Решение было принято Советом обороны Киева. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте КГГА.

Виталий Кличко сообщил, что подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение обнаруженных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании.

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“Понимая сложность предстоящего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное положение, город предпринимает дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям. Приобретенный запас резервного топлива для ТЭЦ и дополнительного количества генераторов, а также было принято решение о закупке необходимого количества передвижных котельных. Они будут работать как резервные источники обогрева построек”, - рассказал мэр столицы.

В КГГА напомнили, что в столице провели гидравлические испытания сетей и уже ликвидировали более 2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой. Уже заменено более 17 км сетей. На сегодняшний день основные теплоисточники запустили в работу, и киевлянам восстановили или продолжают восстанавливать горячее водоснабжение.

Также, в КГГА дополнили, что идет проверка состояния электросетей и электрооборудования, которое должно стабильно работать зимой в условиях повышенной нагрузки, ведь эта система резервна для обеспечения тепла.

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Напомним, стала известна причина едкого смога в Киеве. Сообщается, что в Киевской области тушат торфяные пожары.

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