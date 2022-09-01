Британия передаст Украине подводные беспилотники для разминирования побережья

Великобритания передаст подводные беспилотники Украине и научит украинский персонал использовать их для разминирования побережья.

Сообщается, что шесть автономных аппаратов для поиска мин будут направлены в страну, чтобы помочь обнаружить российские мины в водах у ее побережья. Три из них будут предоставлены из запасов Великобритании, а еще три будут закуплены в промышленности. Об этом рассказали в Министерстве обороны Великобритании.

Сообщается, что легкий автономный аппарат предназначен для использования в мелководной прибрежной среде. Он эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, определения местоположения и идентификации мин посредством массива датчиков.

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В ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС Украины будут обучены работе с беспилотниками, причем первая группа уже начала обучение.

Россия использует продовольствие как оружие, уничтожая украинское сельское хозяйство и блокируя черноморские порты страны, чтобы предотвратить экспорт, имеющий разрушительные последствия для беднейших слоев населения мира, поскольку цены на продовольствие растут.

“Нельзя допустить, чтобы циничные попытки России удержать мировые запасы продовольствия имели успех. Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, способствуя бесперебойному потоку зерна в остальной мир и поддерживая вооруженные силы Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты”, - сказал министр обороны Бен Уоллес.

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Напомним, эколог сообщил, что из-за войны погибли десятки тысяч дельфинов. Военные сонары наносят страшный вред морским жителям.