Лукашенко похвалил Берию за ядерное оружие

Беларусь бы уже захватили страны Запада, если бы не Берия, говорит Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил благодарность Лаврентию Берии – одному из самых одиозных соратников Сталина – за создание ядерного оружия. Об этом сообщает информагентство “Белта”.

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Хвалебную речь в честь Берии белорусский диктатор произнес перед школьниками во время открытого урока “Историческая память — дорога в будущее”. В частности Лукашенко высказал мнение, что без ядерного оружия Запад сразу бы захватил Беларусь.

“Нас бы давно перемололи и растоптали, если бы не боялись”, — заявил он.

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Примечательно, что Беларусь ядерным оружием не обладает. Поэтому Лукашенко стал говорить о российском ядерном арсенале, как о своем собственном.

“Мы сегодня существуем и еще крестовый поход оттуда так не начался через Беларусь далее на восток, потому что этот Берия был, который возглавил процесс создания ядерного оружия… Которое, к нашему счастью, у нас есть. В данном случае у России”, — пояснил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко закроет все партии, которые откажутся от партнерства с ним. В Беларуси оппозиционную деятельность запретят на законодательном уровне.

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