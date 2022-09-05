Киевлянин пытался ограбить детей, собиравших деньги для ВСУ
В Киеве мужчина пытался ограбить 12-летнюю девочку, которая вместе с друзьями собирала деньги на помощь ВСУ. Грабителя задержали прохожие и передали полиции, сообщают столичные правоохранители.
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Так, компания детей играла на музыкальных инструментах в центре Киева, чтобы собрать деньги в помощь ВСУ. Их заметил мужчина, который затем проследил за детьми.
Улучив момент, злоумышленник попытался сорвать с плеч девочки рюкзак с деньгами. Помешали грабителю случайные прохожие. Они же его задержали и передали полицейским.
Теперь мужчине грозит ответственность по ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса – покушение на грабеж в условиях военного положения. Если вина будет доказана, неудавшийся грабитель сядет в тюрьму на 10 лет.
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