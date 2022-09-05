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В Буче нашли останки еще двух жертв оккупации

Обгоревшие кости нашли в гаражном боксе
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Буче нашли останки еще двух жертв оккупации
Иллюстративное фото / facebook.com/sumypolice

В Буче Киевской области найдена останки еще двух жертв российских оккупантов. Тела были обнаружены в одном из гаражей, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов у себя в Telegram.

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Обгорелые кости людей правоохранители обнаружили при отработке территории. По словам местных жителей, во время оккупации города российские солдаты убили в гараже нескольких человек.

По данным правоохранителей, останки принадлежат как минимум двум разным людям. На месте преступления также были найдены 2 цепочки, крестик, шестиконечная звезда, заколка и 3 ключа на металлическом держателе.

Напомним, на днях в Буче похоронили еще 15 жертв оккупантов. Тела остались неопознанными, но всех людей похоронили в разных могилах, взяв перед этим образцы ДНК.

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