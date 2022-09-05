Под Житомиром арестовали бизнес гауляйтера Херсонщины

Владимир Сальдо продолжал зарабатывать деньги на Житомирщине

У Сальдо есть свой гранитный карьер на Житомирщине / ssu.gov.ua

Суд наложил арест на корпоративные права и имущество камнеобрабатывающего предприятия в Житомирской области, конечным бенефициаром которого является жена гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщают Офис генпрокурора и СБУ.

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В частности под арест попали земельный участок,на котором расположен карьер по добыче гранита, корпоративные права и средства предприятия, а также 11 единиц спецтехники.

Правоохранители считают, что прибыль от работы предприятия владельцы направляли на финансирование российской военной агрессии.

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Арест наложен в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и финансировании действий, направленных на изменения границ Украины (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 УК Украины).

Напомним, оккупанты поставили на паузу "референдум" на Херсонщине. Причиной такого решения названа "ситуация с безопасностью" в регионе на фоне контрнаступления ВСУ.

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