Служба безопасности Украины разоблачила предателя, который поставлял российским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву и области.

| Автор: Мальцева Ольга

СБУ разоблачила предателя, который координировал ракетные удары по Киеву. Предателем оказался житель Крыма, который имел агентку в Киеве. Женщина должна была собирать данные для корректировки ударов по столице. Об этом сообщают в СБУ.

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"В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили личность и собрали исчерпывающую доказательную базу на мужчину, который поставлял войскам рф координаты для ракетных ударов по Киеву. Он находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через свою агентку. СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом", - говорится в сообщении.

Мужчина оказался 56-летним уроженцем столицы и с 2017 года он проживает в Крыму. Именно там его завербовали спецслужбы государства-агрессора и он добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Как сообщают в СБУ, мужчина получал указания от ФСБ РФ и передавал их своей пособнице в столице. Женщина должна была собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданских и военных объектах предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположение блокпостов в Киеве и Киевской области.

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Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Брюсселе началось шестое заседание "Рамштайн" под эгидой США. На нем будут подняты вопросы по усилению украинской противовоздушной обороны.