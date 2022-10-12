Враг обстрелял объекты инфраструктуры на Сумщине: что известно
Россияне обстреляли Сумскую область по объектам инфраструктуры. Сумской и Шосткинский районы остались без электроэнергии. Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.
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"Сейчас имеем, к сожалению, еще два вражеских артиллерийских прилета с территории РФ по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах - аварийное отключение электроэнергии", - сообщил Живицкий.
Живицкий отметил, что сегодня на 7 утра в области без электроснабжения оставались 247 потребителей. Графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения. Он попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации.
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Напомним, за 18 минут украинские силы сбили 4 вражеских вертолета. Украинские силы сбили по меньшей мере четыре ударных вражеских вертолета.