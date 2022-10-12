В Киеве будут срезать замки с укрытий, закрытых во время тревоги

В Киеве спасатели могут срезать замок с укрытия, если оно будет закрыто во время воздушной тревоги.

| Автор: Мальцева Ольга

Спасатели могут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Читайте также: Враг обстрелял объекты инфраструктуры на Сумщине: что известно

"Городская власть напоминает, что все укрытия, которые относятся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны для жителей во время воздушной тревоги. Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты по сигналам о воздушной угрозе. Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги - спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям к защитным сооружениям", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что если двери обозначенных на карте укрытий закрыты во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102" и замки на дверях будут срезаны.

Читайте также: Началось заседание "Рамштайн": Пункт №1 - усиление украинской ПВО

Напомним, СБУ разоблачила предателя, который координировал ракетные удары по Киеву. Служба безопасности Украины разоблачила предателя, который поставлял российским войскам координаты для ракетных ударов по Киеву и области.