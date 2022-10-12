Началось заседание "Рамштайн": Пункт №1 - усиление украинской ПВО

В Брюсселе началось шестое заседание "Рамштайн" под эгидой США. На нем будут подняты вопросы по усилению украинской противовоздушной обороны.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 12 октября в бельгийской столице Брюсселе проходит шестое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под эгидой США. В рамках заседания пройдут двусторонние встречи и будут подняты вопросы по усилению украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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"Начинаем работу в рамках оборонной контактной группы Украины, НАТО и Рамштайн-6 на уровне министров обороны. Также имеем важные двусторонние встречи. Пункт №1 сегодняшней повестки дня - усиление украинской противовоздушной обороны. Чувствую оптимизм. Следите за новостями!", - написал Резников.

Для справки. Платформа "Рамштайн" (по названию авиабазы на которой проходит встреча) - это встреча представителей стран союзников, которые поддерживают оборону Украины в войне с Россией. Официальное ее название Ukraine Defence Contact Group. Платформа объединяет министров обороны более 50 стран.

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Напомним, оккупанты обстреляли инфраструктурные объекты на Сумщине. В Сумском и Шосткинском районах нет электроэнергии.