В КГВА назвали причину сложной ситуации со светом в Киеве

Из-за поврежденных сетей и узлов, киевлянам не могут доставить питание в дома.

| Автор: Мальцева Ольга

Ситуация в Киеве остается сложной, по городу действуют аварийные отключения электроэнергии. Причиной сложной ситуации в столице является сложность доставить питание потребителям невозможно из-за разрушенных сетей и узлов. Об этом сообщают в КГВА.

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"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать. Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что для восстановления подачи питания потребителям нужно время.

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Напомним, на Днепропетровщине из-за обстрела ранен ребенок. Оккупанты всю ночь атаковали мирные населенные пункты Червоногригорьевской и Марганецкой громад.