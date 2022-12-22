Россия потеряла более 100 тысяч солдат - Генштаб

За минувшие сутки украинские силы уничтожили 660 оккупантов.

| Автор: Мальцева Ольга

За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 660 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 100 400 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили:

1 танк (всего 3 003 единиц);

2 боевые бронированные машины (всего 5 981 единица);

6 артиллерийских систем (всего 1 978 единиц);

1 РСЗО (всего 413 единиц);

1 самолет (всего 283 единиц);

5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 693 единиц);

7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 615 единиц).

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С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:

178 единиц специальной техники;

212 средств ПВО;

267 вертолетов;

653 крылатые ракеты;

16 кораблей/катеров.

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Напомним, в ISW заявили, что РФ не сможет существенно увеличить армию во время войны. Экономика России находится в рецессии, и ее ресурсы пополнения Вооруженных Сил значительно уменьшились.