Россия потеряла более 100 тысяч солдат - Генштаб
За минувшие сутки украинские силы уничтожили 660 оккупантов.
За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 660 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 100 400 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили:
- 1 танк (всего 3 003 единиц);
- 2 боевые бронированные машины (всего 5 981 единица);
- 6 артиллерийских систем (всего 1 978 единиц);
- 1 РСЗО (всего 413 единиц);
- 1 самолет (всего 283 единиц);
- 5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 693 единиц);
- 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 615 единиц).
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С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:
- 178 единиц специальной техники;
- 212 средств ПВО;
- 267 вертолетов;
- 653 крылатые ракеты;
- 16 кораблей/катеров.
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Напомним, в ISW заявили, что РФ не сможет существенно увеличить армию во время войны. Экономика России находится в рецессии, и ее ресурсы пополнения Вооруженных Сил значительно уменьшились.
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