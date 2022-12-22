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Россия потеряла более 100 тысяч солдат - Генштаб

За минувшие сутки украинские силы уничтожили 660 оккупантов.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Россия потеряла более 100 тысяч солдат - Генштаб
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 660 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 100 400 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ

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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили: 

  • 1 танк (всего 3 003 единиц); 
  • 2 боевые бронированные машины (всего 5 981 единица);
  • 6 артиллерийских систем (всего 1 978 единиц);
  • 1 РСЗО (всего 413 единиц); 
  • 1 самолет (всего 283 единиц);
  • 5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 693 единиц);
  • 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 615 единиц).

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С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:

  • 178 единиц специальной техники;
  • 212 средств ПВО;
  • 267 вертолетов; 
  • 653 крылатые ракеты;
  • 16 кораблей/катеров.

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Напомним, в ISW заявили, что РФ не сможет существенно увеличить армию во время войны. Экономика России находится в рецессии, и ее ресурсы пополнения Вооруженных Сил значительно уменьшились.

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